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加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

台股反彈續漲417.84點 三大法人買超64.88億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
美股4大指數收高，台股10日再度上演跌深反彈行情，在權值股台積電大漲3%帶動下，電子、金融與傳產股齊揚，指數跳空開高勁揚逾355點，早盤最高來到17371.11點，站回年線。中央社
美股4大指數收高，台股10日再度上演跌深反彈行情，在權值股台積電大漲3%帶動下，電子、金融與傳產股齊揚，指數跳空開高勁揚逾355點，早盤最高來到17371.11點，站回年線。中央社

歐美股反彈，台股今（10）日開高震盪，一舉收復年線，收在17,433.2點，上漲417.84點，成交量3,513.47億元；三大法人買超64.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.99億元，投信買超18.39億元，自營商買超（合計）26.48億元，其中自營商（自行買賣）買超14.5億元，自營商（避險）買超11.98億元。

台股今反彈大漲，成交量集中在航運族群與半導體族群，其中半導體指數大漲3.36%，一吐多天下跌以來的怨氣。台積電（2330）上漲19元，收587元，漲幅達3.35%，聯發科（2454）收995元，漲幅3%，千金股矽力-KY（6415）大漲，止跌反彈。金融股由中信金（2891）領軍，玉山金（2884）、開發金（2883）等表現強勁，大盤收在17433.2點，漲幅2.46%。

台股 三大法人

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