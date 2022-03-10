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台積電回神、IC設計夯 台股反彈400餘點收17,433點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

隨著歐、美股市（9）日回穩，台股今（10）日反彈動能延續，終場上漲417.84點，漲幅2.46%，收紅17,433.20點。台積電（2330）也隨著昨日ADR大漲將近5%，今日股價回神，終場上漲19元，漲幅3.35%，收587元。

台股走反彈行情，資金紛紛回籠，法人表示，反彈多頭格局中需分辨個股是實漲還是虛漲，投資人布局時可從企業本益比、EPS判斷標的是否具投資價值，而非受人氣帶動。

台新投顧副總黃文清表示，台股後續仍須關注國際消息，目前土耳其與俄烏外長即將進行協商，現市場普遍對此次談判寄予期待，預計離俄烏戰爭結束不遠，全球股市可望迎來穩定。

華南投顧董事長儲祥生指出，今日台股順著國際股市反彈，建議投資人接下來可布局前陣子跌深的IC設計族群，並同時參考各企業公布的2月分營收，適時加碼。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：世芯-KY（3661），矽力-KY（6415），AES-KY（6781），信驊（5274），譜瑞-KY（4966），力旺（3529），祥碩（5269），力智（6719）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：儒鴻（1476），聚陽（1477），元太（8069），元晶（6443），聯華（1229）等股。

台股

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