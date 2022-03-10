「國民ETF」0050規模達2,000億！共同基金3千即可申購

「國民ETF」元大台灣50 ETF（0050）基金規模正式叩關2,000億元里程碑！受惠市場資金挹注，0050規模在9日首度衝破2,000億元大關，達2,082億元，不僅為國內首檔規模達2,000億元的ETF，0050受益人數並在近期創下43.6萬人新高，亮眼的表現突顯出0050在台股市場坐擁高人氣。

0050在2003年掛牌時規模大約40億元，後在2011年6月首度達到千億元，到了2020年6月台灣ETF市場爆發，0050始終保持千億規模的紀錄，近期更在資金積極進駐下，一舉衝破2,000億元大關。此外，0050的歷史地位亦體現在其受益人人數加速提升，集保結算所統計，在2019年至2021年，0050的受益人人數一口氣從9萬人跳升到34萬人，今年3月初，再突破43.5萬人，短短兩年多大增3.8倍。

反映國人對0050單純的指數投資策略以及台股的投資需求不斷增加，元大投信2019年進一步推出「共同基金版」的0050，也就是「0050 ETF連結基金」，讓投資大眾也能在銀行與元大投信平台參與0050 ETF投資機會，投資門檻亦從股市中買一張0050 ETF要價近14萬元大幅降低，定期定額申購0050 ETF連結基金最低只要3,000元起。