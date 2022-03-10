台積電領軍漲 聯發科重回千金寶座

國際油價大幅回落，美股強勁反彈，台股今（10）天大漲逾400點，台積電（2330）開盤即上漲18元，聯發科（2454）盤中，最高上漲39元，價位在1005元，重回千金寶座。

美股全面大漲，道瓊工業指數上揚653.61點，漲幅2%；那斯達克指數揚升460點，漲幅3.6%；費城半導體指數勁揚125.31點，漲幅3.97%。台積電ADR收在104.95美元，上漲4.95美元，漲幅達4.95%。

台股今天也回神，台積電股價同步走高，早盤最高價位為589元，上漲21元，市值站上15兆元，貢獻大盤指數約190點。

先前因為國際局勢股價重挫的聯發科，開盤開在990元，之後股價一路走高，站回1000元關卡，最高到1005元，重返千金股寶座，再度成為台股第十位千金。

其他千金股今日股價均同步走高，表現最亮眼的要屬排名第九的世芯-KY（3661），開盤開在1025元，之後股價一路走高，不到十點即至漲停價1080元。

譜瑞-KY（4966）昨日董事會通過下半年股利18.23元，整年股利達32.48元，加上法人看好隨著蘋果與非蘋品牌的拉貨動能，今年營運有望再創新高，股價一路上漲，最高到1860元，漲幅逾8%。

其他如AES-KY（6781）漲幅逾9%、力旺（3529）和祥碩（5269）漲幅逾5%。