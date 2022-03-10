儒鴻股價暴跌打落跌停 因為法說會釋出這三個訊息

儒鴻（1476）董事長洪鎮海9日法說會釋出今年度展望，市場對於儒鴻今年出貨量將下滑，以及俄烏戰爭增添第4季營運不確定性感到悲觀，多家外資同步下修儒鴻目標價，使得儒鴻早盤股價一路下跌，早盤股價直接灌殺到跌停，來到453元，創下近一年新低價。並拖累聚陽（1477）股價也跟著下滑，盤中來到192元，跌幅逾5%，200元關卡失守。

儒鴻法說會後，雖有不少外資維持評等，但卻下修目標價，其中，先前喊出目標價1,000元的美系外資，將儒鴻目標價下修到855元，另有歐系外資將目標價下修到686元，也有外資報告出現目標價來到5字頭，且將評等降到「持有」，目標價由700元來到508元。

市場人士分析，儒鴻股價在法說會後暴跌，主要有三大原因。首先，儒鴻對今年出貨量的看法是持平到下滑，昨日法說會上，不少法人對於儒鴻今年出貨量可能下滑的議題緊追不放，儒鴻今年有印尼新廠將投產，但出貨量卻不見成長反而可能逆勢下滑，劣於法人預期，雖然洪鎮海解釋，是因為儒鴻今年挑訂單做，毛利貢獻度高的訂單才接，且因產品單價高，營收還是會成長，但顯然法人仍不買單。

其次，洪鎮海證實了，先前因海運塞港和空運的貨陸續到位後，客戶的庫存水位已拉高，顯然去年成衣供應鏈吃緊已逐步舒緩，訂單將不如去年強勁。而第4季的接單又受俄烏戰爭影響，充滿不確定性，因此法人普遍認為，儒鴻上半年出貨暢旺雖無庸置疑，但下半年不確定性偏高、風險增加，

第三，儒鴻去年第4季受疫情影響，毛利率讓市場跌破眼鏡，今年皆期待，毛利率可已止跌回升。雖然法說會上，儒鴻對首季毛利率的看法是「往好的方向走」，但也提到成本持續攀升的問題，即便儒鴻有意在下半年再度調漲產品報價，但也很難全數轉嫁成本漲幅，因此，市場憂心，儒鴻毛利率將再度承壓。