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聯發科重上千元 台股再現十千金

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（10）日強彈，早盤大漲逾400點，千金股齊紅，大立光（3008）重返2,000元，聯發科（2454）也再衝上千元，台股十千金再現，世芯-KY（3661）則是亮燈漲停。

美股周三反彈大漲，道瓊工業指數大漲653.61點，漲幅2%，收33,286.25點；標普500指數漲107.18點，漲幅2.57%，收4,277.88點；那斯達克指數大漲460點，漲幅達3.6%，收13,255.55點；費半指數上漲125.31點，漲幅3.97%，收3,282.18點。

台股早盤以17,224.73點開出，上漲209.37點，一度衝達17,447.72點，大漲逾400點，千金股同步走高，股王矽力-KY（6415）盤中大漲逾9%，大立光則是重新站上2,000元關卡之上，盤中漲幅逾1%，世芯-KY亮燈漲停，股價衝上1,080元。

聯發科今日以990元開高後走高，再度攻上千元，一度拉升至1,005元，盤中漲幅4.03%，台股十千金再現。

台股 世芯

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