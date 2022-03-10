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油價回跌 航空股高飛、長榮航漲逾半根停板
國際油價回跌，美股周三強彈，美國聯合航空大漲，台股今（10）日開高，盤中大漲逾300點，航空雙雄同步高飛，長榮航（2618）漲幅逾6%，高居個股成交量亞軍，華航（2610）早盤漲幅4.28%，成交量居第三大。
國際油價大跌，寫下新冠情爆發以來最大單日跌幅，石油輸出國組織（OPEC）成員國阿聯表示將支持增產；布蘭特油價跌至約每桶110美元，從本周稍早的每桶逾130美元回落，美股周三反彈大漲，旅遊和休閒類股大漲，嘉年華郵輪和美國聯合航空分別上漲8.8%和8.3%。
外資連日來持續賣超台股，昨日雙雙賣超長榮航及華航，今日股價仍同步開高，長榮航以29.65元開高後衝上30元關卡，一度拉升至30.4元，盤中漲幅6.18%；華航早盤以26.75元開高，一度拉升至27.2元，盤中漲幅4.28%。
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