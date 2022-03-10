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報復性反彈 大盤站回年線勁揚逾400點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

俄烏戰事傳出和緩轉機，美股周三收盤大漲，美股期貨電子盤周四上午也上揚，激勵台股投資人搶進，早盤有報復性反彈，開盤30分鐘左右，大盤指數衝高到17,429.24點，勁揚超過400點，也站回年線之上。

早盤開高後，台積電（2330）大漲20元在588元附近支撐大盤，權值股也隨之大漲，9點30分左右的大盤指數漲幅約2.47%、台灣50指數漲幅超過2.86%。資金搶進貨櫃三雄、欣興（3037）、智原（3035）、榮運（2607）、華航（2610）、奇鋐（3017）、創惟（6104）、聯電（2303）、世芯-KY（3661）及漢磊（3707）等股。

永豐投顧表示，俄烏戰爭推升市場避險情緒，情勢明朗前不利風險性資產，且原物料價格因地緣衝突而飆漲，令全球經濟展望蒙上陰影，時逢央行準備加速緊縮貨幣政策，金融市場面臨極高的不確定性，短期美股波動加劇，操作建議保守為宜，本周聚焦美國2月CPI，市場預期年增率升至7.9%，高漲的通膨將持續對Fed帶來緊縮壓力。

美股 台積電

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