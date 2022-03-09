台股站回萬七、外資續賣超 法人這麼看後市

美英宣布將禁止俄羅斯原油進口，導致國際原油大漲，雖帶給國際股市壓力，但已提前反映下，今（9）日台股跌深反彈，但俄烏戰火仍未見停火的曙光，因此反彈時觀望氣氛偏高，成交量能因此下滑，終場指數上漲190點，收在17,015點，重返萬七大關，但外資持續賣超318億元，導致市場對後市仍抱持高度警戒。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，蘋果春季發表會在全球股市風雨飄搖之際登場，如預期般推出親民價格的iPhone SE、全新iPad Air、iPhone 13系列新配色，其中仍以iPhone SE對蘋果供應鏈的影響相對較大，在第三季新款iPhone與iPhone Pro亮相前，iPhone 13銷售將轉弱，因此平價的新款iPhone SE將填補業績空檔，對於台灣的蘋概族群業績將有一定助益。

但目前俄烏戰火未停，全球資金持續由高本益比的科技股流出，因此即使基本面利多仍難以出現強勢表現，但只要俄烏政局出現正向訊息，股價仍將還予公道而上揚，因此仍可以長線思維偏多投資。

此外，通膨壓力持續向全球發威，美國消費者物價指數（CPI）創40年新高，台灣所受壓力相對較小，但也持續升溫當中，主計處公布2月消費者物價總指數年增率達2.36%，儘管漲幅較1月的2.84%收斂，但已連7個月衝破2%通膨警戒線，3月之後因俄烏戰火不斷，原物料價格快速攀升，尤其在歐美宣布將禁止俄羅斯原油進口，導致原油與黃金價格來到歷史新高附近，因此預期3月全球通膨問題將雪上加霜，將給Fed帶來燙手山芋。

因升息腳步過慢恐導致過強的通膨壓縮企業獲利，但升息腳步過快恐導致資金收縮，經濟增速將因此放緩，尤其歐美對俄羅斯的大力制裁已對經濟增長造成負面影響，雙重壓力之下，恐造成經濟出現衰退的風險，因此市場呈現觀望氣氛等待3月中Fed利率會議的動向，將壓抑跌深反彈時市場追價的意願，因此預期短線反彈空間有限，恐需等待Fed利率結果出爐，出現利空出盡後，股市才有較大的上揚空間。