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暗示公股行庫進場護盤？ 財長：自行操作投資部位

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
蘇建榮指出，以台股今天上漲約200點、重返萬七關卡來看，儘管短期會因俄烏戰爭造成波動、盤整，但台股基本面仍很強，後續會持續關注。記者潘俊宏／攝影
蘇建榮指出，以台股今天上漲約200點、重返萬七關卡來看，儘管短期會因俄烏戰爭造成波動、盤整，但台股基本面仍很強，後續會持續關注。記者潘俊宏／攝影

俄烏戰爭牽動台股大幅震盪，外界關注國安基金動向。財政部長蘇建榮今（9）日表示，「基本上沒有護不護盤的問題」，並未暗示公股行庫要不要進場，且台股基本面仍強，儘管外資連日賣超，但淨匯入金額很少，顯示外資對台灣經濟仍有信心，後續會持續關注。

財政部長蘇建榮今天下午出席金融研訓院活動時表示，國安基金會密切關注股市變化，「基本上沒有護不護盤的問題」，且若要啟動國安基金，須經委員會決議通過才行。

蘇建榮指出，以台股今天上漲約200點、重返萬七關卡來看，儘管短期會因俄烏戰爭造成波動、盤整，但台股基本面仍很強，後續會持續關注。

對於外資賣超狀況，蘇建榮說，外資這幾天呈現賣超狀態，但從數據來看並沒有大量匯出的現象，且過去兩年外資也賣超4,000、5,000億元，但今年1、2月雖有賣超，但資金仍停泊在國內，淨匯出金額很少，顯示外資對台灣經濟仍有信心。

外界關注是否有找公股行庫討論加碼股市一事，蘇建榮強調，公股有自己的投資部位，且是自行操作，當股市跌到一定程度時，就會適時進場，不用特別暗示，「基本上與我們沒有關聯，我們也要求公股要看時機，財務操作要好一點、獲利多一點」。

外資 國安基金 台股 公股行庫

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