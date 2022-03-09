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外資賣超318億 賣超這一檔最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
外資逆勢買超個股冠軍為聯電（2303），賣超最多則是長榮航（2618），單日賣超39,361張，台積電（2330）則是續遭外資賣超。歐新社
外資逆勢買超個股冠軍為聯電（2303），賣超最多則是長榮航（2618），單日賣超39,361張，台積電（2330）則是續遭外資賣超。歐新社

台股今（9）日收復萬七大關，以17,015.36點作收，上漲190.11點，三大法人賣超326.07億元，尤以外資賣超318.18億元最多，投信則是買超20.46億元，統計外資單日買賣超個股發現，外資逆勢買超個股冠軍為聯電（2303），賣超最多則是長榮航（2618），單日賣超39,361張，台積電（2330）則是續遭外資賣超。

統計外資今日賣超前十大個股依序是長榮航、友達（2409）、台積電、開發金（2883）、新光金（2888）、元大台灣50（0050）、華航（2610）、緯創（3231）、元大金（2885）、鴻海（2317）等；外資賣超前十大中，兩檔航空股都上榜，另外金融股有3檔，台積電也續遭外資賣超。

外資賣超個股冠軍為長榮航，單日遭外資賣超39,361張，其次是賣超友達29,248張，外資賣超第三大個股為台積電，單日賣超28,712張；另外，華航也遭外資賣超12,384張。

台積電今日止跌收紅，股價以568元收盤，上漲5元，漲幅0.88%，外資續賣超，統計已連13賣，合計賣超38萬4,074張，外資持股比重降至73.81%，但投信今日買超855張，自營商買超829張，合計三大法人賣超26,998張。

外資今日買超前十大個股依序是聯電、聯合再生（3576）、中鋼（2002）、國泰智能電動車、國泰臺灣加權反1（00664R）、元晶（6443）、群創（3481）、富邦NASDAQ反1（00671R）、榮運（2607）、慧洋-KY（2637）等；外資買超聯電21,587張，居外資買超個股冠軍，外資買超第二大為聯合再生，單日買超11,165張，外資買超第三大為中鋼，單日買超10,913張。

聯電今日收在51.8元，上漲2.1元，漲幅4.22%，外資轉為買超，終止連三賣，投信買超3,634張，自營商買超20張，合計三大法人買超25,241張。

外資 台積電 三大法人

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