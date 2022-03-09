群光擬配6.1元現金股利 殖利率6.8%

群光電子（2385）今（9）日指出，將發放6.1元現金股利，配發率高達70%，配息率已連續九年維持在七成以上，依今日收盤價88.8元計算，現金殖利率6.8%。群光過去兩年試行早於同業時間於四月份除息，因全年股票停止過戶只有一次，遭避險基金借券放空，影響股東市值表現，因此自今年開始從善如流改回於七月除息。

群光2021年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均寫下歷史新猷，去年營收破千億達1,074.74億元，年增13%; 毛利為189.02億元，毛利率達17.6%; 營業利益率則來到86.13億元，營業利益率達8.0%; 稅後淨利為61.54億元，EPS 8.71元。

群光今年三大事業部中，影像為全年營收成長的主力，去年因受到半導體IC缺貨的嚴重影響，導致許多客戶的需求延至今年消化，今年客戶需求依舊強勁，加上泰國新廠運轉順利，法人預期影像產品營收將可成長兩成左右。鍵盤營收由高單價產品帶動，今年可望繼續成長約雙位數，電源產品在高單價產品的帶動下，今年營收可望再繼續創高，因此群光今年營收將有機會挑戰雙位數成長，獲利有機會再次突破歷史紀錄。