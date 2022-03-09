航運股帶頭漲 法人曝三大吸金關鍵

台股3天跌掉1,109點後出現反彈，今（9）日上漲190.11點，收在17,015.36點，收復萬七關卡，航運股收漲4.57%，漲幅居各類股之冠，占大盤成交比重28.3%，海陸空運幾乎是齊漲，終場5檔收漲停，貨櫃股也是大漲，法人認為，業績題材、通膨及殖利率，是航運股三大吸金關鍵，除吸引特定買盤進駐推升股價外，也不乏沖客的身影。

台股早盤反彈，航運股是領漲指標，長榮（2603）2月營收表現亮眼，帶領類股強漲，終場收156元，上漲9元，漲幅6.12%；陽明（2609）收125.5元，上漲7.5元，漲幅6.35%，萬海（2615）收174元，漲幅2.05%；陸運股的表現更強，榮運（2607）、中櫃（2613）、志信（2611）都以漲停收盤；另外，四維航（5608）、建新國際（8367）也衝上漲停。

航空股同樣上漲，華航（2610）收在25.65元，上漲1.15元，漲幅4.69%；長榮航（2618）收28.3元，上漲0.35元，漲幅1.25%；漲幅超過半根停板的則有中航（2612）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）等，航運股終場上漲4.57%，盤面上僅台驊投控（2636）收黑，跌幅6%。

航運股大漲，市場關注到底是誰進場買？同時也關心航運股後續的表現，該如何操作？法人認為，除了特定買盤之外，也不乏當沖的身影，尤其在大盤仍受到俄烏戰爭的不確定因素影響下，即使是特定買盤，也可能是「有錢先賺」，採取當沖的模式操作。

根據統計，幾檔強勢的航運股中，長榮、陽明、萬海三檔個股昨（8）日當沖比都超過6成；榮運甚至當沖比超過7成，志信則有超過5成的當沖比，中櫃當沖比也超過4成，另外，四維航昨日當沖比超過5成。

證券分析師張陳浩表示，航運股上漲的題材來自業績成長及通膨上漲等兩大題材，包括營收表現、去年股利、資產保值等三大因素，是吸引中實戶買盤的重要關鍵，通膨疑慮下，資產保值題材吸引避險資金進駐；他指出，榮運、中櫃、志信除了業績成長外，也都具有資產題材，因此成為資金的避風港，推升股價上漲。

值得注意的是，貨櫃股的股利政策，將牽動後續的股價表現，張陳浩認為，貨櫃三雄去年獲利不錯，預期會有不錯的股利，以長榮來說，加上董監改選的因素，也許股利會比外界預期的更好，他強調，航運股在操作上不追高，但若拉回夠深，可以找買點布局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，航運股上漲，應是有特定買盤進場，主要是受惠於營收表現及股利題材，以貨櫃股來說，可採區間操作。