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指數屢創新低 統一恒生科技指數ETN接近強制贖回價

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

港股恒生科技指數屢創新低，統一證券發行的統一恒生科技指數ETN(020021)追蹤標的指數恒生科技指數(淨股息累計指數)表現，至3月8日淨值已達5.38元，接近公開說明書規定的指標價值低於5元的強制贖回條件。

統一恒生科技指數ETN(020021)自2020年12月2日掛牌交易以來，指標價值最高漲幅達36.68%，然去年開始的一連串反壟斷監管及政策打壓房地產引發的內需疲弱，加上今年以來戰爭事件與通膨飆升，恒生科技指數(淨股息累計指數)從掛牌以來至2022年3月8日收盤為止跌幅達44.93%；統一恒生科技指數ETN指標價值也隨著標的指數走勢跌，從掛牌的9.95元下跌至2022年3月8日收盤為止的5.38元，跌幅達45.9%，接近公開書明書的強制贖回條件。

依據規定，若T日指數收盤價(港股下午4:00收盤)所計算出的ETN指標價值(約4:45公布)低於5元，即觸及ETN強制贖回條款；T+1個交易日為該檔ETN最後交易日，盤中仍可交易，T+1日指數收盤價所計算出的ETN指標價值即為該檔ETN之強制贖回價格。依據證交所作業流程，投資人可在T+7日收到款項。

詳細資訊可見統一ETN資訊網http://promote.pscnet.com.tw/Etn/start，即時報價資訊更新至港股收盤。

統一證券表示，新興市場科技股波動較高，基於保護投資人考量，該ETN發行的之時強制贖回條件設定為發行價的50%，2021年恒生科技指數震盪劇烈，在全球主要指數中表現墊底，基於合規與市場穩定，擬以恒生科指期貨指數作為接續發行標的，該指數與恒生科技指數相關性極高，掛牌上櫃交易時間暫定為6月。

統一證券目前發行9檔ETN，涵蓋美、台、亞洲科技股以及微波高息、價值成長等主題，2021年台股指數產品(包含ETF)績效表現，統一價值成長ETN(020018)、統一微波高息ETN(020011)以及統一特選臺灣5G ETN(020019)皆為前十名；統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)自2020年3月26日掛牌以來，漲幅更達126%。

ETN是被動追蹤指數的產品，並非如主動基金將投資決定權交付給基金經理人，而是投資人主觀判斷選擇，因此具備均衡資產配置的觀念更顯重要，分散投資主題以及區域可降低單一投資標的比重過高帶來的風險。

ETN

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