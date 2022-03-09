台積回神、航運股走強 台股反彈近200點收17,015點

烏克蘭總統於8日表示：不再堅持加入北約，並且在烏東問題妥協。為國際股市帶來緩和。台股今（9）日終於站回17,000點，終場回補190.11點，漲幅1.13%，收紅17,015.36點，而台積電ADR近日雖表現不佳，但今日收盤上漲5元，漲幅0.89%，收盤價568元，逐漸回溫。

群益投顧建議，投資人可避開外資賣超的個股以及表現相對弱勢的族群，而航運股受題材面影響漲多，預測俄烏戰爭結束前都屬利多。此外，近日外資逐漸減碼完畢，台積電（2330）有機會反彈，近2日將是台積電的買點，後續須關注英特爾跨足晶圓代工一事，對台積電來說將是一大挑戰。

群益投顧指出，過去2日外資賣超大傷台股元氣，今日國際局勢稍有緩和台股迎來跌深反彈行情，雖外資仍有少數賣超，但本土法人與券商支撐台股力道充足，市場表現出樂觀氣氛。另外，群益投顧表示，由於俄羅斯與烏克蘭的關係容易讓人聯想到兩岸關係，因此國際投資人對台灣ADR的信心可能因此下降，導致台積電ADR近日受創。

預測本周台股盤勢，群益投顧說，短期仍有機會走反彈趨勢，中期則可能做震盪整理，如果俄烏有和談消息，全球股市都會領先反應，若想提前了解台股行情，不妨每日先關注日股、韓股，可提前為台股盤勢做準備。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：信驊（5274），祥碩（5269），譜瑞-KY（4966），緯穎（6669），力旺（3529）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：世芯-KY（3661），嘉澤（3533），台驊投控（2636），大立光（3008），晶豪科（3006）等股。