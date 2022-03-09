群光2021年EPS 8.71元 獲利創新高

群光電子（2385）9日公布2021年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均寫下歷史新猷，去年營收破千億1,074.74億元，年增13%; 毛利率達17.6%; 營業利益率則來到86.13億元，營業利益率8%; 稅後淨利61.54億元，EPS 8.71元。

群光9日董事會亦通過將發放6.1元現金股利，配發率高達70%，配息率已連續九年維持在七成以上，現金殖利率近7%。群光過去兩年試行早於同業時間於4月除息，因全年股票停止過戶只有一次，遭避險基金借券放空，影響股東市值表現，自今年開始從善如流改回於7月除息。

群光表示，2021年NB需求強勁，尤其自下半年開始，具高附加價值的商用NB需求爆發，帶動群光商用NB鍵盤、影像模組、與電源供應器的出貨單價。進入2022年，全球各地逐漸朝解封邁進，人力回流辦公室，也有部分公司採取混合辦公模式，因此NB具備的可攜式彈性，仍是未來的主流，可預見的是今年商用NB需求仍然居高不下，另外電競PC以及2-in-1裝置的需求，今年成長潛力依然強勁，法人認為，今年群光的鍵盤營收將由高單價鍵盤帶領成長，產品結構將更優於2021年。

群光今年三大事業部中，影像為全年營收成長主力，去年因受到半導體IC缺貨的嚴重影響，導致許多客戶的需求延至今年消化，今年客戶需求依舊強勁，加上泰國新廠運轉順利，法人預期，影像產品營收將可成長兩成，鍵盤營收由高單價產品帶動，今年可望繼續成長約雙位數，電源產品在高單價產品的帶動下，今年營收可望再繼續創高，因此群光今年營收將有機會挑戰雙位數成長，獲利有機會再次突破歷史紀錄。

遠見與中山大學2022年元月底發布台灣百大長青傳承股，依照2000~2020年股東權益報酬率(ROE)、每股盈餘(EPS)與市值成長率等三項財務指標進行評比，群光名列第四名。統計這21年ROE，群光ROE達24.9%，則是第三名最會替股東賺錢的公司，若加計2021年最新資料，過去22年ROE則達24.8%，群光長期獲利績效穩定，加上穩定的高配息政策，持續為股東創造永續價值。