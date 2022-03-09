美系外資重申鴻海加碼評等 但調降目標價
鴻海（2317）2月合併營收4,550億元，月增2.08%，年增13.22%，創歷年同期新高，預計16日將召開法說會，美系外資最新報告雖重申加碼評等，但卻下修2021~2023年每股純益預估，且調降目標價至145元；鴻海今（9）日以102元開高。
鴻海今年1月及2月的營收表現符合或略優於預期，2月工作天數減少，加上傳統淡季，仍交出月增2.08%的成績，累計今年前二月合併營收9,007.75億元，創同期次高，年減0.15%。
鴻海預計16日召開線上法人說明會，去年財報將公布外，市場還關注在電動車、元宇宙等的布局，及俄烏戰爭是否造成影響等議題；美系外資則在鴻海法說會前搶先出具報告。
美系外資表示，鴻海除具蘋果、雲端伺服器核心業務強化等優勢外，還有電動車題材，另外，殖利率上看6％，也具有防禦性題材，重申加碼評等。
美系外資認為，俄烏戰爭引爆原物料價格及能源價格飆漲，另外，在後疫情時代，供應鏈恐受限於產能、缺料和塞港問題，考量成本增加等因素，預估鴻海的毛利率恐將面臨壓力，決定下修2021~2023年每股純益預估，降幅分別為2%、5%、6%，同時將目標價由168元調降至145元。
鴻海昨日股價一度回測百元，今日以102元開出，上漲0.5元，股價一度拉升至102.5元，盤中守住平盤價格。
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