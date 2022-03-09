台股跌完了？法人：今明兩日可布局這些族群

台股終於跌完了？昨（8）日美股呈現小幅回漲，影響今（9）日台股開低走高，回補200餘點，終於站回萬七關卡，法人表示，雖然外資持續賣超，但近日可見官股券商與投信持續買超，力挺台股，造成今日台股走跌深反彈趨勢。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日台股反彈帶動多族群表現，盤中屬貨櫃輪族群漲勢強勁，貨櫃三雄長榮（2603）盤中高點達155元，漲幅5.44%，萬海（2615）盤中高點達176.5元，漲幅3.51%，陽明（2609）盤中高點達123.5元，漲幅4.66%。

除此之外，儲祥生表示，投資人可於今日布局跌深股票，待明日各公司公布2月分營收後，也可加碼布局獲利佳的個股，近期有機會表現族群如IC設計、5G通訊、AI、高效運算以及能源概念股。

IC設計有智原（3035）盤中高點達296.5元，漲幅8.4%，力旺（3529）盤中高點達1800元，漲幅6.82%。高效運算則可看創惟（6104）盤中高點達280.5元，漲幅5.64%。能源概念股可看大亞（1609）盤中高點達24.5元，漲幅7.22%。