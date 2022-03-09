航運股大漲逾3% 台驊投控獨憔悴、盤中下跌4%

台股今（9）日反彈大漲，盤中上漲逾200點，航運股為領漲指標，類股漲幅超過3%，占大盤成交比重近3成，貨櫃、航運、散裝、陸運等股同步上漲，但是，甫公布將配發現金股利13元的台驊投控（2636）卻是獨憔悴，成為上市航運股盤中唯一下的個股，跌幅達4%。

台驊投控去年營收、獲利雙創歷史新高，去年合併營收360.4億元，年增138%；營業毛利81.26億元，年增229%；稅後純益40.1億元，年增604%；每股純益30.03元，其中屬本業部分為24.3元，業外投資收益為5.73元。

台驊控股董事會通過擬分配現金股利13元，現金股利發放率為43%，考量業務擴大需求，董事會也通過授權董事長在5億元內購置不動產；台驊投控2月合併營收28.4億元，創歷史同期新高，年增54.3%；展望第1季整體海運市場淡季不淡，營收獲利有望較去年同期成長。

航運股今日強漲，貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），航空股華航（2610）、長榮航（2618）都是上漲表現，志信（2611）、中櫃（2613）盤中亮燈漲停，榮運（2607）漲幅逾半根停板，散裝股也是上漲，上市航運股盤中漲幅超過3%，但唯獨台驊投控下跌。

台驊投控早盤以149元開出，下跌1元，股價開低走低，一度下滑至142元，失守5日線，盤中跌幅4%。