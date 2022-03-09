止跌了 台積電開高走高一度上漲10元

台股今（9）日開高，早盤一度衝達17,066.39點，台積電（2330）止跌，早盤以567元開盤，上漲4元，一度拉升至573元，上漲10元，市值回增至14兆8,581億元；聯電（2303）也重返50元之上，以50.8元開高，盤中漲幅3.42%。

外資持續賣超台積電，統計已連12賣，合計賣出35萬5,362張，外資持股比重降至73.94%，股價也是往下探低，法人認為在基本面沒有改變下，主要是受地緣政治風險及通膨隱憂等因素的影響，在外資持續賣超下，股價下跌。

蘋果春季發表會發表iPhone SE（第三代），iPad Air（第五代），Mac Studio（桌機），Studio Display（外接螢幕）等產品，同時推出兩款新色，包括綠色的iPhone13與松嶺青色（墨綠）的iPhone13 Pro；法人看好台積電、鴻海（2317）、欣興（3037）等股可望受惠。

台積電ADR周二收漲0.72%，以100美元作收，較台北交易股票再轉為溢價0.82%，今日以567元開出，一度拉升至573元，盤中漲幅1.24%。