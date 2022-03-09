歇腳亭去年獲利成長5倍 EPS 7.58元、Q4每股配息2元

以「Sharetea歇腳亭」品牌聞名全球的聯發國際（2756）公布2021年財報，不僅營收和淨利皆創下亮眼成績，獲利表現更優於同業，不僅在茶飲股中表現最佳，在觀光餐飲族群中，去年每股盈餘可望僅次於晶華（2707）和八方雲集（2753）。聯發國際董事會同時通過第4季每股將配息2元，該公司去年第2季每股已配息2元，總計去年配息4元。

聯發國際公告去年財報，合併營收8.17億元，比起2020年營收6.41億元，成長27％，2021年稅後淨利1.17億元，年增率達509％，每股盈餘7.58元。聯發國際總經理賴柏宇表示，2022年至2月底，美國已再開了4家新門市，預計第1季總數會再開7家。聯發國際將持續深耕美國等高毛利市場，並且朝著淨利年增率20％以上的目標邁進，同時，公司也將加強ESG計畫，提升公司治理、社會公益和環境保護等面向。

「Sharetea歇腳亭」遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間。公司表示，2021年，當全球消費市場遭受疫情衝擊，加上航運和人事成本提高，讓餐飲業面臨極大挑戰，聯發國際為了保障全球各門市的產品品質，在疫情間，海外督導仍定期到全球門市進行輔導工作，並加強當地的員工教育訓練，幫助加盟主渡過難關，也讓門市仍保有良好的品質與服務。

此外，相較於其他同業鎖定中國等亞洲市場，聯發國際深耕美國市場，如今拓展美國22州，總家數達129家，是當地市佔率第一的台灣手搖茶品牌，其北美的營收占比也高達近六成，因此2021年的獲利表現優於其他競業品牌。