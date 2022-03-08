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台股破萬七 趕台積電除息前 公股行庫銜命護盤

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

俄烏開戰持續衝擊國際股市，台股今天跌破萬七大關，財政部在俄烏開戰後首度號令八大公股行庫進場加碼護盤，要求公股行庫淨買超，並鎖定權值股全力護指數減緩跌幅，台積電（2330）下周三（16日）除息交易，更是公股行庫護盤標的重中之重。

據透露，盤中台股指數跌破萬七大關，財政部即通令公股行庫護盤，可買可賣但必須終場是淨買超，要加碼權值股以護住指數、縮小跌幅為最高原則。台積電即將除息交易，配發每股2.75元股息，各家行庫研判雖然息值不是太大，以台積電股價來看扣減2.75元並不多，再加上技術面已出現三個跳空缺口，台積電中長期買點往往在技術線型較差的時候浮現，「現在很多人都在等著進場買」。

公股行庫主管也分析，上級單位下令護盤的最高目標就是護指數，當然要選權值股加碼，台積電對台股指數影響大，又是近來外資提款的主力，在連番重挫後尋找買點加碼，既可護盤也符合銀行賺取股息的操作原則。

台積電 護盤 公股行庫

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