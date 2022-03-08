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證交所：審慎理性面對近期台股震盪走勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

近期因俄烏戰事持續進行，加劇通膨及美國升息政策等因素衝擊各國股市，今(8)日台灣加權指數下跌353.44點，跌幅為2.06%。

臺灣證交所觀察近二日集中市場成交量均高於2021年集中市場日均成交值3,914.63億元，顯見市場動能十分充沛，且從各項經濟數據觀之，我國經濟環境穩定成長，上市公司競爭力及獲利均表現亮眼；台股體質相較其他新興國家穩健，在國際局勢動盪期間，投資人不必過度恐慌，宜審慎理性面對。

證交所說，回歸證券市場，長期展望仍應著重在基本面，依據上市公司2022年1月營收資料，台股基本面佳，且上市公司配息意願高，台股殖利率在全球名列前段班，近期上市公司將陸續公告2021年度財務報告及股利配發情形，亦將於3月10日前於公開資訊觀測站公告2月營收資料，投資人將可持續關注基本面表現佳的優質上市公司。

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