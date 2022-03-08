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台股連兩天共跌逾900點 金管會：尚未有非理性下跌狀況

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導

台股連兩天下跌逾900點，外資又大賣超，市場擔心投資人信心潰散、股市恐產生「非理性」下跌，證期局副局長郭佳君說，現階段來看，台股仍是受到俄烏戰影響，且外資雖賣超、但2月仍呈現淨匯入，顯示對台股仍有信心，目前尚未有非理性下跌。

郭佳君坦言，台股這兩天跌幅大，但就國內經濟面來說仍很穩定，台股主要受到國際情勢大震盪、導致投資人心理受到影響，因此請投資人多關注台股基本面，「金管會會持續關注相關情勢，看國際情勢、及國內整體市場狀況做綜合整體考量，何時採取措施」。

金管會提出三點做信心喊話，一是台股波動較其他主要國家股市仍穩定，二是台股基本面良好，三是呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面。

一是，台股近期受到烏俄地緣政治因素及國際股市影響，致市場波動增加，今(3/8)日台股收盤16,825點(-2.06%)，成交量約4,434億元。

據統計，今年以來到昨(3/7)日止，台股跌幅是5.71%，表現仍優於美國道瓊(-9.69%)、NASDAQ(-17.99%)、上海(-7.33%)、香港(-10.00%)、韓國(-10.96%)、日本(-12.40%)及深圳(-15.37%)，故近期我國股市波動情形較其他主要國家仍相對穩定，整體表現持穩。

其次，台股基本面數據良好：

總體經濟持續成長：按行政院主計總處預測今年經濟成長率為4.42%，又國發會公布今年1月景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，景氣領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

上市櫃公司基本面尚屬穩健：台股短期雖受到烏俄情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年截至1月底本益比約14.52倍，現金殖利率達2.63%(加計股票股利為2.74%)，另國內上市櫃公司今年截至1月底累計營收約3.49兆元，較去年同期增加9.56%，台股基本面尚稱穩健。

三、金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資；

金管會將持續關注烏俄情勢變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心，加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

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