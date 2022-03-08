台積電仍是外資提款機 居今日賣超個股冠軍

台股續重挫，外資持續倒貨，尤其是權王台積電（2330），蟬連外資最大提款機，今(8)日遭外資賣超45,542張，居外資賣超個股冠軍，統計已遭外資連12賣，合計賣超35萬5,362張，股價面臨560元關卡保衛，終場收在563元，下跌13元，市值降至14兆5,988.15億元。

台股失守17,000點關卡，收在16,825.25點，下跌353.44點，三大法人合計賣超536.14億元，包括外資賣超461.19億元，投信買超46.67億元，自營商賣超（合計）121.63億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是台積電、中鋼（2002）、鴻海（2317）、國泰智能電動車、國泰台灣5G+、永豐金（2890）、聯電（2303）、元大台灣50（0050）、中信金（2891）、元大金（2885）等；晶圓代工雙雄同遭外資大賣，鋼鐵股龍頭中鋼也是遭外資倒貨，金融股則有3檔進入外資賣超前十大個股。

外資賣超個股最高的是台積電，單日賣超45,542張，連12賣，不過，投信買超2,001張，自營商買超171張，三大法人合計賣超43,370張，股價早盤以561元開出，收在563元，跌幅2.25%；外資賣超第二大個股為中鋼，賣超31,926張，外資賣超第三大為鴻海，遭外資賣超23,578張。

聯電今日收在49.7元，跌破50元關卡，下跌1.9元，跌幅3.68%，外資賣超17,462張，連三賣，投信則是買超1,429張，自營商賣超4,402張，合計三大法人賣超20,435張。