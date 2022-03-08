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台股綠油油…台積電成外資提款機 股價波段跌幅逾18%

預知敗亡紀事？俄國國安局密件預測 戰爭會在「這時」結束

外資續在台股提款 三大族群獲外資逆勢買

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（8）日跌破萬七，以16,825.25點作收。聯合報系資料照
台股今（8）日跌破萬七，以16,825.25點作收。聯合報系資料照

台股今（8）日跌破萬七，以16,825.25點作收，三大法人僅投信買超，外資則是賣超461.19億元，持續在台股提款，但是仍有三大族群獲得外資逆勢加碼，統計外資單日買超前十大個股發現，面板雙虎、航空雙雄、貨櫃股等獲外資買超，友達（2409）、群創（3481）分居外資買超冠亞軍個股，合計獲外資買超87,324張。

台股早盤以17,000點開低，一度下滑至16,764.78點，終場收16,825.25點，下跌353.44點，三大法人合計賣超536.14億元，包括外資賣超461.19億元，投信買超46.67億元，自營商賣超（合計）121.63億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是友達、群創、長榮航（2618）、長榮、陽明（2609）、玉山金（2884）、和碩（4938）、華航（2610）、欣興（3037）、遠傳（4904）等，面板雙虎，航空雙雄，貨櫃股等都是外資逆勢加碼標的。

外資買超冠軍為友達，單日買超56,776張，外資買超亞軍為群創，單日買超30,548張，外資買超第三大為長榮航，獲外資買超15,857張。

買超第四大為長榮，獲外資買超9,418張，緊接著則是買超陽明5,587張，為外資買超第五大；華航也獲外資買超4,337張；萬海（2615）同樣獲外資買超2,539張。

外資 長榮航

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