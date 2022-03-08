櫃買中心：基本面表現穩健 投資人仍應保持信心

因俄烏戰事持續緊張，各國對俄國經濟制裁引發全球通膨擴大之隱憂，國際主要股市均大幅下跌，連帶影響台股市場表現，櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面表現穩健，投資人對於上櫃股票市場仍應保持信心。

櫃買中心表示，全體上櫃公司基本面仍佳，且目前各主要預測機構多認為今年台灣經濟成長率可達4%以上，顯示台灣經濟仍將穩定成長；截至3月4日止，已有121家上櫃公司公告將配發2021年度現金股利，配發現金股利金額合計為436.99億元，其中配發10元以上現金股利者計12家；配發5至10元者計21家；配發2至5元者計40家；在現金殖利率方面，10%以上者有3家；5%至10%者有49家；2%至5%者有51家；其他上櫃公司也將陸續公告2021年度財務報告及股利配發情形，投資人可持續關注基本面表現良好、殖利率高之個股。

櫃買中心表示，將持續密切注意俄烏戰爭發展以及對櫃買市場的影響，並將關注俄烏戰爭對於上櫃公司財務業務面影響，確保上櫃公司資訊公開透明。另櫃買中心亦將適時配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。