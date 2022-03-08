台股重挫失守萬七 法人預期短線醞釀反彈契機

歐美可能將對俄羅斯採取能源制裁，一度帶動國際油價飆至14年新高，加劇投資人對經濟增長受到拖累的擔憂情緒，美股持續重挫，導致今（8）日指數持續探底，近期相對強勢的鋼鐵與航運族群出現補跌，終場指數下跌353點，收在16,825點，失守萬七大關。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，俄軍入侵烏克蘭成為全球關注焦點，戰火導致烏克蘭經濟全面停擺，但烏克蘭經濟體在全球消費占比相對較低，尤其並非3C產品主要消費國，對於台灣企業獲利影響有限，原本對股市僅為本益比的修正，空間相對不大，但俄羅斯總統普亭態度強硬，烏克蘭也奮力抵抗，因此俄軍持續加強攻勢，部分烏克蘭平民也受到戰火襲擊，導致歐美對俄羅斯制裁持續擴大。

各國研擬停止進口俄羅斯原油，帶動國際油價、金價、其他金屬全面上漲，油價躍升至2008年以來的最高水準，物價飆漲所帶來的通膨壓力高於預期，不僅拉高企業的原物料成本，甚至在高通膨下將壓縮到人民的可支配所得，消費需求將受到影響，將導致企業獲利恐因此出現下修，股市修正空間將大幅增加，後續在俄烏戰火未平息前，股市壓力恐不易宣洩。

俄烏戰火延燒且原物料價格迅速攀升，導致全球系統性風險高升，全球資金快速回流美元避險，導致亞幣近期快速貶值，新台幣近期也跟隨亞幣走弱，引發外資在台股的逃難潮，外資在台股現貨大幅賣超，昨日的單日賣超金額創下史上第二高，外資在國際政局不穩定之下，短線恐維持偏空格局。

但內資並未因此感到恐慌，政府基金在指數快速拉回時持續加碼護盤，投信今年以來也持續站在買方，尤其在歐美將停止進口俄羅斯原油時，股市重挫投信卻出現投信史上第三大單日買超金額，內資提供指數良好的下檔支撐。

但外資在台股具有主要掌控權，近期系統性風險未消散前，外資偏空格局恐不易翻轉，指數壓力仍重，短線雖跌深乖離偏大有望反彈，但外資轉多前反彈空間有限，建議僅能小量資金在投信買超的強勢股中短線偏多操作。

另外，也有法人機構認為，國際油價創下近14年來新高，引發市場對於停滯性通膨擔憂，台股在今日開低摜破萬七關卡後，技術線型已留下三個下跌缺口，加上短期均線負乖離再擴大，遭漸有利技術性跌深反彈，但低檔支撐尚待確認，暫以低持股保守因應。