證交所攜寬量國際與Georgeson 為台灣獨立董事議題把脈

有鑒於獨立董事在董事會扮演的角色日益重要，如何與國際趨勢接軌、強化獨立董事的「獨立性」在董事會的監督角色，將是未來研究台灣公司治理的顯學，台灣證券交易所、寬量國際(QIC)、Georgeson將於本週四(10)日聯合舉辦「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」線上研討會，為台灣公司帶來獨立董事議題上全球的最新論點。

這場專門探討國際獨立董事議題的線上盛事，所邀請的主講人皆為一時之選，包括：光寶科獨立董事張孝威、國際知名代理權機構Glass Lewis亞洲研究總監Jeff Jackson、全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司Georgeson全球首席營運長Domenic Brancati、道富環球(State Street Global Advisors)全球資產盡責管理報告主管Philip Vernardis、富達(Fidelity)永續投資部總監Flora Wang等。

這次線上研討會將透過小組討論的方式來探討獨立董事相關議題，這些議題包括：「構成獨立性的要素有哪些，以及這是否有助於提升董事會的整體表現？」「獨立董事在台灣扮演的角色，與其他國家相比有哪些不同？」「獨立董事面臨哪些挑戰？以及需要哪些訓練和技能才能有效地進行監督？」「在其他國家召開臨時股東會(EGM)的門檻是什麼？跟台灣又有甚麼不同？」

這場獨立董事線上研討會除了由專精於策略性股東溝通的國際領導者Georgeson主持討論外，Glass Lewis還會針對2022年台灣市場投票進行建議與更新。