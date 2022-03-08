台股續挫353.44點 三大法人賣超536.14億元

俄烏戰爭陷入膠著，美國考慮禁止進口俄羅斯石油，油價收在10年高點，美股昨日大跌，拖累台股今（8）日開低，早盤些微反彈後一路重挫，終場跌破萬七關卡，收在16,825.25點，下跌353.44點，成交量4,434.65億元；三大法人賣超536.14億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超461.19億元，投信買超46.67億元，自營商賣超（合計）121.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超49.8億元，自營商（避險）賣超71.83億元。

台股今日開低走低，晶圓代工雙雄同步走低，台積電（2330）收563元，下跌13元，跌幅2.26%；聯電（2303）跌破50元，收49.7元，跌幅3.68%。近日表現強勢的鋼鐵股股價也大幅修正，志聯（2024）、第一銅（2009）跌停，中鋼（2002）收37.4元，跌幅逾4%。各類股中只有玻璃陶瓷類股收紅，大盤收在16825.25點，跌幅2.06%。