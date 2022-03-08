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台股重挫失守萬七 十大熱門權證長榮占六檔吸睛

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股今（8）日再次大跌353點、失守萬七大關。中央社
台股今（8）日再次大跌353點、失守萬七大關。中央社

台股在美歐可能對俄採取能源制裁，帶動國際油價飆高，加劇市場對通膨疑慮、加深經濟前景擔憂中，與美股、亞股同步回跌，今（8）日再次大跌353點、失守萬七大關；權證市場方面，航海王的長榮（2603）最吸睛，在十大熱門權證中一舉拿下六席，交投最熱的是長榮群益17購19（062115）。

分析師表示，歐美考慮禁止進口俄國原油，使經濟浮現停滯性通膨風險，歐美股市全數走跌，台股今日以下跌178點開出，終場下跌353.44點、下跌2.06%收盤，收在16,825.25點，盤面結構上，類股幾乎都收跌，電子權值持續偏弱，拖累類股繼續向下測試，金融同樣延續回檔走勢，傳產僅玻璃陶瓷逆勢上漲成唯一亮點，電器電纜、鋼鐵跌幅較大。

權證市場方面，隨俄烏戰事疑慮未除，投資人也多退場觀望，整體權證市場量能再次降破30億元大關，僅27.3億元，成交金額占大盤比重為0.53%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為22.9億元，認售權證成交金額為4.4億元，認購權證成交金額占總成交金額83.7%，認購、認售比值為5.1倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮群益17購19，成交金額為2,515萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指群益18售21，成交金額為1,769萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購有八檔、認售二檔，其中，人氣焦點的長榮一舉拿下六席、陽明（2609）有一席，而看空的認售，則全數為看空指數的權證；分析師表示，台股今日開低摜破萬七關卡後，震盪走低向下回測，技術線型上，留下三個向下缺口，加上短期均線負乖離再擴大，形成有利技術性反彈機會，但低檔支撐尚待確認，暫以低持股保守因應。

認售權證 認購 長榮 台股

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