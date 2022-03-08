台股跌破萬七終場收16825點 兩個交易日蒸發近千點

台股今（8）日大跌353.44點，跌幅2.06%，終場收16,825.25點，台積電（2330）收盤下跌13元，跌幅2.26%，收盤價563元。加計7日重挫557.83點，台股連繫兩日下跌910點，逼近千點。

俄烏戰爭不見緩和，全球股市皆受牽連走跌，美股昨（7）日四大指數齊收黑，影響今日台股開高走低，跌破萬七關卡，此外，台積電今日慘跌，據消息顯示可能為歐洲主力基金調整配置，賣超台積電，因此重挫股價。

新光投信董事長劉坤錫表示，目前影響台股的關鍵仍在俄烏戰事的演變，因不確定仍高，預期未來幾日仍有機會繼續做盤面整理。

劉坤錫建議，本周台股價位具投資價值，投資人可逢低分批布局，尤其強調需要隨著國際消息而分批操作。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：創惟（6104），新唐（4919），綠電（8440），AES-KY（6781），大立光（3008），等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：世芯-KY（3661），矽力-KY（6415），力旺（3529），力智（6719），譜瑞-KY（4966）等股。