台股摜破17,000點！台積電走低 IC族群抗跌

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏戰況持續，歐美考慮制裁俄羅斯原油出口，使今年以來已大漲超過6成的原油價格再度飆高。不只油價，今年以來，鋁鎳等金屬價格分別大漲41%與84%，農糧產品小麥與玉米也大漲67%、38%，導致通膨更加惡化，Fed升息態度也越來越堅決，這對股市是利空，尤其對利率敏感的電子更是首當其衝。

2022-03-08 09:37