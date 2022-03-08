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台股摜破17,000點！台積電走低 IC族群抗跌

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台股示意圖。記者邱德祥／攝影
台股示意圖。記者邱德祥／攝影

俄烏戰爭持續膠著，歐美各國紛紛祭出經濟制裁，美股重挫，台股今天（8）日盤中急殺逾400點，最低價位在16764.78元，台積電（2330）震盪走低，IC設計族群相對支撐。

台股今天開在17000點後，摜破17000點，其後一度收復17000點，急殺逾400點，最低為16764.78。

權王台積電（2330）早盤以561元開出，其後一度回升至570元，盤中持續上下震盪整理。

IC設計族群財報報喜而相對抗跌，聯發科（2454）雖以945元開出，盤中一度翻紅最高達986元。

千金股方面，股后信驊（5274）表現相對亮眼，一度重回2700元，站上2710元，即使大盤下殺300點，信驊仍守住2685元。譜瑞-KY（4966）盤中分紅最高價位在1730元；祥碩（5269）最高價位在1690元。

整體而言，千金IC設計股而言，儘管大盤急殺逾400點，聯發科、祥碩、信驊跌幅約1%，相對抗跌。

其他IC設計股方面，近來財報報喜的智原（3035）以287.5元開出，一路維持上漲態樣，最高到296.5元，惟盤中不敵大盤走跌，最低跌至271.5元。

台積電 台股

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