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台股摜破17,000點！台積電走低 IC族群抗跌
俄烏戰爭持續膠著，歐美各國紛紛祭出經濟制裁，美股重挫，台股今天（8）日盤中急殺逾400點，最低價位在16764.78元，台積電（2330）震盪走低，IC設計族群相對支撐。
台股今天開在17000點後，摜破17000點，其後一度收復17000點，急殺逾400點，最低為16764.78。
權王台積電（2330）早盤以561元開出，其後一度回升至570元，盤中持續上下震盪整理。
IC設計族群財報報喜而相對抗跌，聯發科（2454）雖以945元開出，盤中一度翻紅最高達986元。
千金股方面，股后信驊（5274）表現相對亮眼，一度重回2700元，站上2710元，即使大盤下殺300點，信驊仍守住2685元。譜瑞-KY（4966）盤中分紅最高價位在1730元；祥碩（5269）最高價位在1690元。
整體而言，千金IC設計股而言，儘管大盤急殺逾400點，聯發科、祥碩、信驊跌幅約1%，相對抗跌。
其他IC設計股方面，近來財報報喜的智原（3035）以287.5元開出，一路維持上漲態樣，最高到296.5元，惟盤中不敵大盤走跌，最低跌至271.5元。
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