傳重量級主權基金大賣台積 護國神山面臨560元保衛戰

台積電（2330）股價直直落，台積電ADR周一收99.29美元，跌幅5.5%，相較台股再現罕見折價，換算成台股逼近560元關卡，今（8）日早盤台積電跳空以561元開出，下跌15元，外資賣超是造成台積電股價持續下滑的主要原因，尤其是傳出重量級主權基金包括新加坡、挪威主權基金等近兩年持續調節台積電，引來市場關注，有法人坦言，以技術線型及行情表現來看，不管是長期投資或是搶短線反彈，目前都不是適合買進台積電的時點。

台積電從年初歷史天價688元反轉下跌以來，今日面臨560元關卡保衛，尤其是股價在失守600元之後，近三個交易日急跌41元，市值蒸發1兆631億元；統計外資已連賣台積電11個交易日，合計賣超30萬9,820張。

對照近10個交易日各券商買賣台積電情況，累計賣超領先的以外資券商居多，其中，台灣摩根士丹利累計近10日賣超逾6萬張，其次是摩根大通，賣超逾4萬張，新加坡商瑞銀賣超逾3.8萬張，港商麥格理賣超也超過3.8萬張，美林、美商高盛、台灣匯立等則是賣超逾2萬張，花旗環球賣超逾萬張，香港上海匯豐、法銀巴黎、港商野村也都是賣超。

媒體報導指出，新加坡、挪威主權基金等近兩年持續調節台積電；由於外資近兩年持續出脫台積電，統計至3月7日，台積電的外資持股比降至74.13%，法人表示，引爆外資賣超台積電的原因包括疫情、俄烏戰爭等，但是台灣地緣政治利空及美國政治干預台積電等，也是外資關切的焦點。

華南投顧董事長儲祥生表示，外資持續賣超台積電，最主要的原因是美股下挫所連動，在美股下跌的情況下，外資也會同步賣超台股，減碼的首選就是台積電，他強調，台積電的基本面沒有改變，市場預估今年每股純益（EPS）30元，已目前的股價來看，已出現超跌。

儲祥生指出，目前無法預測外資何時不再買超台積電，首要觀察是美股要先止跌，同時，也要看市場願意給台積電多少的本益比，不過，若以過去約20~25倍本益比來看，目前在本益比不算高，長線投資人應可以慢慢開始布局。

證券分析師黃漢成表示，外資持續賣超台積電的可能原因有三點，一是從基本面來看，可能已到達高峰；二是地緣政治的風險；三是獲利調節的賣壓，至於目前是不是台積電的買點？他認為，可以條列出優缺點來看，在線型破壞，台股行情不好的情況下，不管是長期投資配股息或是搶短線反彈，目前這個時點並不是適合的買點。