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成衣雙雄被砍到腿軟 外資連10賣 儒鴻嚇破500元關

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

台股跌跌不休，外資持股比高的成衣雙雄也成了提款機。紡織股王儒鴻（1476）今（8）日盤中跌破500元關卡，來到497.5元，跌幅逾5%，創下近10個月新低位置。類股股后聚陽（1477）亦一路擴大跌幅，盤中來到201.5元，跌幅逾6%，200元關卡價位岌岌可危。法人表示，成衣雙雄因外資持股水位高，雖然產業無重大逆風，且品牌端釋出2022年雙位數年增的正向預測，但在外資持續出脫下，股價受重創。

儒鴻甫公布去年財報，2021年營收359.17億元，年增率27.4%；毛利率26.4%，較2020年的28.6%，年減2.2個百分點；稅後純益51.48億元，年增率26.7%，每股純益（EPS）18.77元，創下新高水準。該公司將於明日舉辦法說會，包括今年下半年的接單狀況，以及新廠進度、對原物料上漲的因應等，都是市場關注焦點。

儒鴻財報出爐後，外資反應兩極，有美系外資喊出加碼，目標價喊到1,000元。報告指出，雖然市場可能對儒鴻第4季的毛利率感到失望，主要是受原物料價格、匯率，以及外包成本上升影響，但預測儒鴻毛利率已在去年下半年見底，並看好儒鴻2022年的樂觀前景和利潤率將會上升，將繼續推動結構性上行週期。

但有另一家美系外資則喊賣出，報告中指出，越南的封鎖導致儒鴻去年利潤壓力，今年訂單前景雖保持健康，且上半年訂單強勁，但包括訂單前景、利潤趨勢、印尼產能提升的進展都需等待公司釋出更明確的訊息。

觀察儒鴻近期籌碼變化，外資已連續10個交易日賣超，截至昨日，賣超張數達2,451張，外資占儒鴻持股比重也正式跌破40%關卡，由40.79%一路下滑到39.94%，加上投信近10個交易日也倒貨500餘張，法人降低持股成為儒鴻股價下殺的主要來源。

聚陽近期也受外資調節，不過，來自投信的賣壓更勝於外資。截至昨日，外資累計近10個交易日砍聚陽持股近800張，不過，投信賣超逾千張。目前三大法人持股聚陽逾三成。

外資 儒鴻

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