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台股盤中大跌 蘇貞昌：非經濟因素 台灣基本面良好
台股今上午11時重挫逾300點，摜破17000點，引發朝野關切。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，台股目前是受戰爭衝擊、制裁引發的效應，至於是短、長期影響，未來要看俄烏戰爭情況以及制裁範圍，台灣作為世界一員也會受波及，但台灣經濟基本面良好。
蘇貞昌今天率部會首長赴立法院施政報告並備詢。在答覆國民黨立委林德福詢問時，蘇揆指出，最近台股巨額震盪是非經濟因素，台灣經濟基本面很好，包括投資熱烈、外銷昌旺、防疫成功，ＧＤＰ提高等。現在碰到俄烏戰爭以及對應的制裁措施，當然會產生經濟激盪，相關部會都是緊盯，若真到需要國安基金進場，政府有運作機制。
財政部長蘇建榮答詢表示，國安基金近2周都在關注俄烏情勢發展，昨晚台股跌557點，紐約股市跌將近800點，今天台股跌幅相對縮小，後續俄烏發展，是近期政府觀察的重要指標，國安基金相關幕僚密切注意事件發展。
蘇建榮表示，未來若有必要，例如發生「國安基金管理條例」第8條，外資大量移出、國內市場失序、民眾信心大幅降低，這情況就是他們要注意的地方。外資昨天雖有賣超，但國內經濟實體相對穩健，財政部會密切關注，必要時會隨時召開臨時國安基金管理委員會，做必要處置。
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