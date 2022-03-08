玻璃指數逆勢大盤走揚 台玻一枝獨秀

台股今（8）日大盤指數受國際消息紛擾影響，大盤持續於17,000關卡上下震盪，盤中低點達16,845.41點，跌幅將近2%。然而在愁雲慘霧中仍有玻璃指數強勢上揚，盤中漲幅最高一度高達7%。

法人建議，投資玻璃族群需注意目前台玻（1802）一枝獨秀，可參考台玻指數決定是否布局同族群的其他標的，而台玻目前仍處利多，投資人可於低點短線布局。

法人表示，今日玻璃指數主要由台玻帶動，而台玻表現佳原因有三，一為過去跌深反彈；技術面來說，過去跌幅雖大，但2月沒破底，因此3月有機會拉回，近期也受惠於中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，帶動買氣。二是台玻公布去年財報，全年稅後淨利達114億元，創下歷史新高，基本面佳。三為台玻董事會於昨（7）日決議，今年現金股利將配發1.82元，以台玻今日開盤價23.2元計算，現金殖利率高達7.84%，將有機會為投資人帶來可觀獲利。