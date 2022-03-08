快訊

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

「並無未成年者」台中火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玻璃指數逆勢大盤走揚 台玻一枝獨秀

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

台股今（8）日大盤指數受國際消息紛擾影響，大盤持續於17,000關卡上下震盪，盤中低點達16,845.41點，跌幅將近2%。然而在愁雲慘霧中仍有玻璃指數強勢上揚，盤中漲幅最高一度高達7%。

法人建議，投資玻璃族群需注意目前台玻（1802）一枝獨秀，可參考台玻指數決定是否布局同族群的其他標的，而台玻目前仍處利多，投資人可於低點短線布局。

法人表示，今日玻璃指數主要由台玻帶動，而台玻表現佳原因有三，一為過去跌深反彈；技術面來說，過去跌幅雖大，但2月沒破底，因此3月有機會拉回，近期也受惠於中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，帶動買氣。二是台玻公布去年財報，全年稅後淨利達114億元，創下歷史新高，基本面佳。三為台玻董事會於昨（7）日決議，今年現金股利將配發1.82元，以台玻今日開盤價23.2元計算，現金殖利率高達7.84%，將有機會為投資人帶來可觀獲利。

台股

延伸閱讀

台股暴跌破年線 止跌看這幾個訊號

油市風暴擴大 台股重挫 金管會喊話救市

台股重挫557點 台灣50ETF盤中零股交易暴增2.2倍

台股今被外資爆賣822億只排第二 史上賣最多是「這一天」

相關新聞

俄烏戰爭釀台股重挫 蘇貞昌：國安基金如有必要會運作

俄烏戰爭延燒，全球股市遭重創，台股也重挫。行政院長蘇貞昌上午在立院答覆國民黨立委李德維質詢時說，目前財經部門緊盯，國安基...

台股暴跌破年線 止跌看這幾個訊號

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏戰況持續，歐美考慮制裁俄羅斯原油出口，使今年以來已大漲超過6成的原油價格再度飆高。不只油價，今年以來，鋁鎳等金屬價格分別大漲41%與84%，農糧產品小麥與玉米也大漲67%、38%，導致通膨更加惡化，Fed升息態度也越來越堅決，這對股市是利空，尤其對利率敏感的電子更是首當其衝。

半導體殺聲隆隆 經濟解風概念股倒吃甘蔗

萬寶投顧陳子榕指出，俄烏軍事衝突事態擴大，許多國家響應加入制裁俄羅斯行列，在地球村概念下，強烈的制裁猶如七傷拳，往往傷人也傷己。

台股早盤一度挫逾200點、跌破萬七關卡 台積開盤跌15元

台股今(8)日開盤下跌178.69點，開盤指數17,000點，早盤一度跌破萬七關卡，來到16,923點；台積電（2330...

石油危機排擠電子需求 選股朝向鋼鐵、化工、航運

萬寶投顧蔡明彰強調，美國有可能祭出制裁俄羅斯石油的殺手鐧，但美國與伊朗的核子協議卡在最後一關，遠水救不了近火，週一國際油價狂漲，布蘭特原油期貨一度大漲18％，每桶139美元，西德州原油也曾漲到130美元。

台股帶量跌破年線 法人：未來1～3個月偏弱勢震盪

美歐擬禁止俄羅斯石油進口，國際油價聞聲飆至139美元，昨(7)日亞股全面跳水大跌，加權指數開盤便摜破半年線，引發新一波停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。