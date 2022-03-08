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聯電50元保衛戰 股價寫9個多月低點

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖/聯合報系資料照片
圖/聯合報系資料照片

台股今（8）日續挫，晶圓代工雙雄同步走低，聯電（2303）開低，以50.6元開出，盤中面臨50元關卡保衛戰，股價一度下滑至49.9元，創去年5月24日以來的低價，盤中跌幅逾3.1%。

聯電2月營收208.1億元，月增1.65%，年增39.21%，續創單月歷史新高，累計前二月營收412.82億元，年增35.45%；法人看好聯電產能利用率持續滿載，ASP增長將帶動獲利向上，維持買進的投資建議。

聯電董事會先前也通過，擬提撥資本公積配發每股現金股利3元，創下25年新高，預計將發放約374.46億元股息，約有逾87萬名股東受惠。

聯電ADR周一收在8.8美元，跌幅4.76%，換算台股價格為49.75元，聯電早盤以50.6元開出，下跌1元，盤中一度略拉升至51.2元，但賣壓仍然沈重，盤中再下滑至49.9元，一度跌破50元，面臨關卡保衛戰。

聯電 台股

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