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台股跌破萬七 法人：變數多 投資需考慮現金水位

經濟日報 / 記者黃婉軒/台北即時報導

俄烏戰爭持續，導致全球供應吃緊，推升能源成本擔憂，美股四大指數昨（7）日依然收黑，加上外資昨日賣超台股822億元，創下史上第二高賣超紀錄，影響市場信心，今（8）日台股開盤急殺近250點，並持續在17,100點以下震盪。

華南投顧董事長儲祥生建議，因市場變動仍多，投資人今日宜持觀望態度，如果真的想投資，則建議視自身現金水位而定，可逢低買進基本面佳的標的。

儲祥生表示，今日重點仍然在於外資表現，由於歐美市場不確定性仍高，預測今日外資可能持續賣超，待歐美市場負面情緒趨緩，外資有機會回流，再次拉升台股表現。

儲祥生指出，今日盤中強勢族群如：玻璃、光電，漲勢受單一個股利多影響，例如：台玻（1802）公布去年財報以及股利發放消息影響走揚，盤中漲幅達6.8%，成交量達2.5萬張，雖漲勢有力，但無法為大盤帶來足夠的動能。

外資 台股 儲祥生

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