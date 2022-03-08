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台積股價寫5個月新低、ADR跌破100美元 IC設計族群撐場
俄烏戰爭持續未解，美股持續重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌破100元大關，創1年多來新低。今（8）日台積電（2330）股價同步走低，一開盤即下跌15元，開在561元，創5個月來新低。
受戰爭影響及各國祭出經濟制裁，加深經濟疑慮，道瓊工業指數大跌797.42點，跌幅2.37%，那斯達克指數下挫482.48點，跌幅3.62%；台積電ADR跌破100美元，收在99.29美元，跌幅5.49%，創1年多來新低。
台積電今日股價疲軟，開盤開在561元，下跌15元，創5個月來新低紀錄，影響大盤指數約125點。
外界看好的IC設計族群倒是逆勢衝鋒，聯發科（2454）盤中最高達986元，股后信驊（5274）一度重回2700元，譜瑞-KY（4966）盤中最高價位在1720元；祥碩（5269）最高價位在1690元。
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