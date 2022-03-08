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外資連11賣！台積電561元開盤、市值蒸發3,889億
外資瘋狂倒貨，連十一個交易日賣超台積電（2330），ADR周一收跌5.5%，跌落至100美元之下，以99.29美元收盤，台積電今（8）日再開低，以561元開出，下跌15元，市值一口氣蒸發3,889.56億元，下滑至14兆5,469.54億元。
台股昨日重挫，外資賣超822.39億元，創史上第二大單日賣超，台積電成為外資賣超個股冠軍，遭外資賣超59,332張，外資已連十一賣，合計賣超30萬9,820張，不過，投信則是買超2,340張，自營商賣超1,158張，合計三大法人賣超58,150張。
台積電ADR周一收在99.29美元，跌幅5.5%，相較台股再現罕見折價，換算成台股逼近560元關卡；台積電早盤再往下開低，以561元開出，下跌15元，創去年10月5日來低價，盤中跌幅縮小，一度拉升至570元，台股跌勢也出現縮小。
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