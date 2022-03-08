快訊

吃素真的更健康！研究揭密為什麼素食比雜食有益

最便宜iPhone、iPhone 13新驚喜？曝3/9蘋果春季發表會新品預測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資連11賣！台積電561元開盤、市值蒸發3,889億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。報系資料庫
台積電。報系資料庫

外資瘋狂倒貨，連十一個交易日賣超台積電（2330），ADR周一收跌5.5%，跌落至100美元之下，以99.29美元收盤，台積電今（8）日再開低，以561元開出，下跌15元，市值一口氣蒸發3,889.56億元，下滑至14兆5,469.54億元。

台股昨日重挫，外資賣超822.39億元，創史上第二大單日賣超，台積電成為外資賣超個股冠軍，遭外資賣超59,332張，外資已連十一賣，合計賣超30萬9,820張，不過，投信則是買超2,340張，自營商賣超1,158張，合計三大法人賣超58,150張。

台積電ADR周一收在99.29美元，跌幅5.5%，相較台股再現罕見折價，換算成台股逼近560元關卡；台積電早盤再往下開低，以561元開出，下跌15元，創去年10月5日來低價，盤中跌幅縮小，一度拉升至570元，台股跌勢也出現縮小。

台積電 外資 台股

延伸閱讀

台積電ADR大跌5.5% 台北交易股價看跌至560元

半導體四強 市值蒸發6,000億

台積電大跌狂撿甜甜價 他一路抄底4次「綠到發慌」

台股重挫557點 台灣50ETF盤中零股交易暴增2.2倍

相關新聞

台股暴跌破年線 止跌看這幾個訊號

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏戰況持續，歐美考慮制裁俄羅斯原油出口，使今年以來已大漲超過6成的原油價格再度飆高。不只油價，今年以來，鋁鎳等金屬價格分別大漲41%與84%，農糧產品小麥與玉米也大漲67%、38%，導致通膨更加惡化，Fed升息態度也越來越堅決，這對股市是利空，尤其對利率敏感的電子更是首當其衝。

半導體殺聲隆隆 經濟解風概念股倒吃甘蔗

萬寶投顧陳子榕指出，俄烏軍事衝突事態擴大，許多國家響應加入制裁俄羅斯行列，在地球村概念下，強烈的制裁猶如七傷拳，往往傷人也傷己。

台股早盤一度挫逾200點、跌破萬七關卡 台積開盤跌15元

台股今(8)日開盤下跌178.69點，開盤指數17,000點，早盤一度跌破萬七關卡，來到16,923點；台積電（2330...

石油危機排擠電子需求 選股朝向鋼鐵、化工、航運

萬寶投顧蔡明彰強調，美國有可能祭出制裁俄羅斯石油的殺手鐧，但美國與伊朗的核子協議卡在最後一關，遠水救不了近火，週一國際油價狂漲，布蘭特原油期貨一度大漲18％，每桶139美元，西德州原油也曾漲到130美元。

台股帶量跌破年線 法人：未來1～3個月偏弱勢震盪

美歐擬禁止俄羅斯石油進口，國際油價聞聲飆至139美元，昨(7)日亞股全面跳水大跌，加權指數開盤便摜破半年線，引發新一波停...

富邦期貨：市場擔憂停滯性通膨恐將再度重返全球

美國國務卿布林肯表示，正與盟國討論禁止進口俄羅斯原油事宜，及眾議員議長佩洛西表示，正研擬強而有力的法案禁止俄羅斯原油進口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。