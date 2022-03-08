俄烏衝突延燒 已開發歐洲股市淨流出資金擴大

烏俄戰事進入第二周，發展暫無減緩跡象，雖美國最新發布之經濟數據則是相對正面，但全球股市持續震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除歐非中東、拉丁美洲股市迎來小幅資金淨流入外，全球其餘地區股市皆呈資金淨流出狀態，其中已開發歐洲續受烏俄戰事衝突影響，為淨流出金額較大者。

安聯投信表示，美國公布最新非農就業報告來到67.8萬人，遠高於市場預期的42萬人，同時失業率也優於市場預期來到約3.8%，顯示美國受疫情影響逐漸降低、勞動市場恢復強勁，呼應聯準會對就業市場的看法。在地緣政治方面，烏俄戰爭持續發展，且傳出美國考慮將俄羅斯進口原油納入制裁範圍，造成油價與避險情緒攀升，美元和黃金也走揚，全球股市包括美股、歐洲、亞股與新興市場等多同步走跌，其中又以道瓊歐洲600指數跌幅較為明顯。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，烏俄地緣政治情勢持續為過去一周影響市場的主要因子之一，多數金融資產也隨著事態發展上下起伏。觀察過去經驗，如包括2003年伊拉克戰爭、2011年阿拉伯之春與2014年烏克蘭克里米亞危機等性質較類似的地緣政治事件，美股標普500指數雖在事件發生之初多有大小不一的跌幅，但在事件過後1至6個月，大多可在消化反映相關影響後，陸續恢復轉正。

謝佳伶表示，觀察此事件除有對市場情緒面帶來的影響外，由於俄羅斯與烏克蘭均為全球能源、原物料出產大國，而相關衝突及帶來制裁可能會衝擊包括煤炭、石油與天然氣，甚至是糧食與金屬等對全球的出口；根據過去經驗，相對較高的油價可能對於經濟成長帶來影響，可能加劇通膨、供應鏈等狀況，故事件後續發展仍應密切留意。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，近期盤勢持續消化與反應包括通膨狀況、美國聯準會升息時程、終端消費需求等變數所帶來的影響；另一方面在國際政經情勢、地緣政治事件等面向可能出現的變數，也持續牽動台股近來走勢。

在產業部分，安聯投信台股團隊表示有兩個部分應該要留意。首先，供應鏈以及地緣政治風險已讓科技業高庫存成為常態，未來應持續觀察半導體產業的庫存狀況；其次則應留意若聯準會於3月開始升息後，會對企業造成的實際影響。

展望後市，安聯投信表示，不論環境與時局順逆，投資策略上長期來說成長仍是主軸。整體來說，目前台灣科技產業狀況依舊健康，故在未來不確定因素逐步消散後，股市表現與動向仍應會回歸反映相對穩健的基本面。