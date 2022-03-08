俄烏衝突演變金融大戰 凱基投顧：留意四衝擊

在俄羅斯正式宣告軍事入侵烏克蘭後，隨著戰事消息面紛雜，國際股市近期呈現震盪加劇。凱基投顧指出，市場複製歷史經驗，戰爭開打前因避險情緒導致風險性資產下挫，當戰爭開打不確定因素消逝後，隨即轉為資金回補潮，支撐指數一度快速反彈，惟如今的俄烏軍事戰爭已演變成西方國家共同制裁俄羅斯的金融大戰，並衍生出多重經濟變數，建議投資人持續防禦型操作。

西方國家本次對俄國經濟制裁，凱基投顧預估影響程度與範圍應遠大於先前對伊朗或北韓的制裁。因歐盟3/2已宣布先將七家俄國銀行逐出SWIFT(環球銀行金融電信協會)名單，若所有俄銀被逐出SWIFT後，俄銀將無法與外國金融機構使用此系統作為任何貿易往來的款項收付，意味俄國進出口會嚴重受阻。

凱基投顧預計西方各國對俄國經濟制裁將產生四大衝擊，包含能源通膨、食品通膨、汽車與半導體供應鏈斷鏈隱憂、PC等消費性電子產品出貨受阻等。首先是俄國的天然氣與原油全球市占各為17%與11%，若能源出口受阻將嚴重引發能源通膨，這反映在國際油價創下11年新高，每桶直逼120美元；其次、俄國的小麥全球市占為9%，若受阻將使全球食品通膨雪上加霜；第三項衝擊是俄國的鈀金、鉑金、鎳之全球市占分別為40%、10%、6%，若出口受阻將影響汽車與半導體的供應能力；最後則是觀察到俄國一年對全球PC消費總量占比約2%，對台灣的PC品牌廠而言則有5%以上的營收曝險。

此外，俄國針對西方制裁也進行反擊，宣布禁止外資出售有價證券，此舉讓持有俄國有價證券的投資人面臨流動性風險，且國際金融協會同時公布報告指出，西方各國制裁規模前所未見，因此俄羅斯對外債務陷入違約的可能性「極高」。凱基投顧指出，全球避險情緒持續升溫，在風險不確定因素消除前，建議投資人持續進行防禦型操作，將資金重心布局在高股息、高殖利率等利多題材類股。