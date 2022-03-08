台股帶量跌破年線 法人：未來1～3個月偏弱勢震盪

美歐擬禁止俄羅斯石油進口，國際油價聞聲飆至139美元，昨(7)日亞股全面跳水大跌，加權指數開盤便摜破半年線，引發新一波停損賣壓出籠，不到半小時年線支撐即告失守，終場大跌557.83點，收在17,178.69點，成交量放大至4579.26億元，其中外資狂倒貨822.65億元，是大盤帶量下殺的主因。

第一金投信表示，一旦全面禁止俄羅斯石油與天然氣，短期對全球經濟的殺傷力難以預估，致使市場避險情緒增溫，引爆這波恐慌性賣壓宣洩而出。

第一金投信表示，美歐孤立俄羅斯的措施越來越嚴厲，國際緊張情勢完全沒有走向互相克制的舒緩跡象，甚至更為惡化，這種情勢將使外資持續逃離股市，故在賣壓尚未停止前，台股恐有再向下修正的壓力。另外，從技術指標分析，從2009年V型反彈以來，加權指數共有七次正式跌破年線支撐，接下來的1～3個月，大多處於弱勢震盪整理中，平均分別下跌3.04％及2.14％，短期宜先觀望，等待國際情勢有轉圜前，多看少做，逢低酌量買進具有高殖利率及漲價題材保護族群。