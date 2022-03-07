高價IC設計股 市值蒸發近1500億元

俄烏之戰戰火持續蔓延，推升油價飆漲，今（7）日台股也連帶受影響；眾所矚目的七檔千金IC設計股同步重挫，市值蒸發近1500億元，聯發科（2454）開盤即跌破千元大關，股王矽力-KY（6415）跌幅逾7%，股后信驊（5274）則相對有撐。

台股盤中一度大跌592.85點，摜破半年線17858點；聯發科跳空開低，一度下殺55元到970元，終場收在972元，單日市值蒸發847.4億元，總市值仍守住1.5兆元。

股王矽力-KY收盤大跌270元，跌幅高達7.3%，收盤價為3430元，單日市值蒸發254.76億元。

股后信驊相對有撐，收盤跌10元，收在2685元，跌幅0.37%，單日市值蒸發3.4億元，在千金IC設計股中相對有撐。

千金IC設計股中跌勢最重的一檔為世芯-KY（3661），儘管法說會上釋出正向展望，但仍不敵大盤重挫，開盤後沒多久碰觸跌停價1100元，跌幅達9.84%，市值蒸發85.14億元，其後雖一度打開跌停，但仍不敵賣壓湧現，跌停鎖死作收，跌停委賣張數仍有154張。

其他還有力旺（3529）盤中一度進逼跌停價，收盤下跌140元，收在1800元，跌幅逾7%，市值蒸發106.58億元；譜瑞-KY（4966）收盤下跌135元，收在1685元，市值蒸發109.63億元；祥碩（5269）收盤下跌125元，收在1655元，市值蒸發86.52億元。