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2月平均每日當沖戶數超過1月 投資人持股不想留倉

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今（2022）年2月台股集中市場遇到農曆年假期，交易狀況較1月緩和，平均每日當沖戶數卻超過1月，透露投資人不想留倉過夜的心態。2月當沖成交值占比38.62%、平均每日當沖戶數116,059戶；1月當沖成交值占比35.75%、平均每日當沖戶數108,395戶。

2月成交量週轉率為8.80%，1月成交量週轉率9.61%。

2月ETF成交值占比4.07%，1月ETF成交值占比4.27%。

2月自然人成交值比重61.55%，1月自然人成交值比重60.29%

2月外資成交值比重28.68%，1月外資成交值比重28.67%。

2月有交易戶數3,006,566戶，1月有交易戶數:3,127,212戶。

2月定期定額投資金額3,742,928,000元，1月定期定額投資金額4,544,990,208元。

當沖 台股 外資 ETF

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