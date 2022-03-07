外資上周賣超台股 台積電成提款機

台灣證交所表示，上周外資在集中市場賣超634.4億元，其中賣超台積電10.69萬張最多，另買超最多是中信金的5.71萬張。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為3456.62億元，總賣出金額為4091.02億元，賣超634.4億元，另統計自今年年初至3月4日止，外資總買進金額為3兆850.77億元，總賣出金額為3兆3435.39億元，累計賣超2584.62億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2337.56億元，占全體上市股票市值的42.28%，較2月25日的23兆3775.83億元減少1438.27億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中信金、中鋼、長榮；賣超最多的前三名上市公司為台積電、新光金、開發金。