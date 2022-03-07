國際油價沖天台股臉綠 外資大賣、投信連24買

俄烏戰爭影響，台股今（7）日重挫557.69點，一根長黑K直接摜破年線，加權指數收在17,178.69點，跌幅3.15%，三大法人中，外資大舉自台股提款822.39億元，創史上第二高外資單日賣超紀錄，自營商同步站在賣方，僅投信持續力挺台股，買超76.26億元，連續買超天數推進至24天，期間買超台股達677.98億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在戰爭與國際油價暴衝的影響下，導致台股出現明顯的回檔，預期戰爭時間若沒有拉長，可視為短期影響股市的變數，待戰事停火後，市場反轉彈升機率相當大，投資人可觀察戰爭停止之後，油價下跌幅度及對全球通膨的影響性。

葉獻文進一步指出，目前台股整體企業獲利成長趨勢仍未改變，只要該趨勢維持，當戰火停止後市場即具備彈升的條件，且今天指數跌破年線位置，更加凸顯台股高殖利率、較低本益比的投資優勢。

保德信投信指出，今日外資大舉賣超導致晶圓龍頭大廠股價也跌破年線位置，雖然俄羅斯的鈀與烏克蘭生產的惰性氣體對半導體晶片製造相當重要，不過，台韓半導體產業多有半年的庫存水位，只要戰事未拉長，短期對台韓半導體產業尚無立即性斷鏈的風險。

保德信投信表示，美國討論禁止進口俄羅斯石油一事，衝擊市場信心，俄烏交戰將持續擾亂原物料市場，加上各國正從疫情復甦而產生大量需求，在供給緊縮下，對緩解通膨來說，無疑形成一大挑戰。因此，外界更關注的將會是貨幣政策的走向，特別是油價已經大幅上升的影響下，會不會進一步推升通膨，從而令全球經濟成長的速度放緩。

保德信投信分析，從目前市場預期來看，地緣政治因素並沒有讓聯準會升息次數預期出現大幅度降溫，也就是說，3月市場升息是肯定的，升息預期則從一口氣升息兩碼轉變為一碼，只要聯準會升息步調不要太出乎市場預期，對於市場多頭將具有提振作用。