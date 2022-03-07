外資今賣超822億 這檔賣最多

台股今 （7）日重挫3.15%，三大法人及外資賣超都高居史上第二大，外資狂賣超822.39億元，權王台積電（2330）遭外資賣超59,332張，高居外資單日賣超冠軍，外資已連十一賣，合計賣超30萬9,820張，元大台灣50（0050）及聯電（2303）分居外資單日賣超第二、三名。

台股收17,178.69點，重挫557.83點，跌破年線，且創下史上第8大單日跌點，三大法人合計賣超864.21億元，其中外資賣超 822.39億元，投信買超76.26億元，自營商賣超118.08億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是台積電、元大台灣50、聯電、元大金（2885）、國泰台灣5G+、國泰永續高股息、日月光投控（3711）、中鋼（2002）、新光金（2888）、鴻海（2317）等，外資賣超前十大中，晶圓代工雙雄全進榜，電子股合計有4檔，ETF達3檔，金融股有2檔，另外，傳產則是鋼鐵股龍頭中鋼。

台積電今日開低走低收在576元，下跌19元，跌幅3.19%，高居外資賣超冠軍，連十一賣，但投信買超2,340張，自營商賣超1,158張，合計三大法人賣超58,150張；外資賣超聯電37,541張，居單日賣超第三大，股價收51.6元，下跌1.8元，跌幅3.37%，外資連二賣，投信則是買超2,998張，自營商賣超2,770張，合計三大法人賣超37,313張。

外資單日賣超第四大為元大金，賣超26,415張；另外，外資賣超華航（2610）17,841張，貨櫃股也同步遭外資賣超，陽明（2609）遭外資賣超16,766張，外資賣超長榮（2603）8,534張，連二賣，外資賣超萬海（2615）5,428張，連二賣。

投信買超台股，統計投信買超前十大個股依序是中鋼、中鴻（2014）、開發金（2883）、仁寶（2324）、旺宏（2337）、友達（2409）、永豐金（2890）、南亞科（2408）、英業達（2356）、聯電等，投信買超中鋼42,688張。

根據群益投信統計資料顯示，金融海嘯後，從2010年5月至今，台股總共有8次跌破年線，跌破年線後一個月、三個月、六個月、一年平均都有1.54%、1.9%、5.13%、10.09%的好表現，顯示出台股跌破年線往往也是中長線布局好時機。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，目前看好晶圓代工、半導體設備、ABF、矽智財、伺服器、電動車、航空、貨櫃、原物料、儲能等相關類股。