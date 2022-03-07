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台股挫逾500點 金管會籲投資人理性、必要時將出手救市

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導
金管會。圖／本報系資料庫
金管會。圖／本報系資料庫

俄烏情勢衝擊全球經濟，台股終場大跌577.83點，失守17200點，金管會指出台股基本面、國內經濟面仍強勁，呼籲投資人要理性、審慎，金管會將持續關注相關狀況，若股市發生非理性下跌，必要時將出手救市。

台股今大跌577.83點，終場收17178.69點，跌幅3.15%，但集中市場交易量放大到4567.83億元，創七個月來大量，顯示低檔仍有投資人進場承接。

金管會表示，近期因俄烏情勢緊張，各國包括台灣股市均受到影響，但股市投資長期仍回歸基本面。

金管會提出兩點穩市場信心，一是，上市上櫃公司目前營運狀況不錯，今年1月營收較去年同期成長9.56%，二是，依行政院主計總處預測，今年國內經濟成長率為4.42%，台股基本面尚稱穩健。

金管會呼籲，投資人面對國際情勢大幅動盪之時，仍宜心靜，理性，審慎。

金管會也表示，將持續關注相關狀況變化，若股市發生非理性下跌情形，必要時將採取相關措施。

金管會 台股 營收

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